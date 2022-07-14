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Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 40 arazöz, 11 yer ekibi, 9 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

  

Ekipler, rüzgar türbinlerinin olduğu alanda da etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma sürdürüyor.

Öte yandan, Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler önlem aldı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Önlemler kapsamında Sertur ve Özpamir siteleri boşaltıldı. 

Yangın işçilerin hayvan barınağı inşaatı sırasında başlamış
İzmir Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğüne ve şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana gelen yangının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığını bildirdi.

Yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yangın bölgesinde emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek için İzmir Jandarma Komutanlığı komutasında 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile 1 olay yeri inceleme timinin görev yaptığı kaydedildi.

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