  • BIST 2.543,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4147
  • Euro 17.62
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye yarın Portekiz'e konuk olacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye yarın Portekiz'e konuk olacak

Portekiz'deki Viana do Castelo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yenmişti.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığı için resmen aday oldu!30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:54
  • Milli kürekçiler Adıyaman'da kampa girdi30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:08
  • Fenerbahçe'den Emre Mor için teklif30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:48
  • Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:39
  • Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:46
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Ankara'da İtalya ile karşılaşacak30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:45
  • Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:44
  • Fenerbahçe Lassina Traore ile her konuda anlaştı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:44
  • Şampiyon Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı kupasını kaldırdı30 Mayıs 2022 Pazartesi 03:21
  • MotoGP İtalya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı29 Mayıs 2022 Pazar 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti