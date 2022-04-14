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Çevre Bakanlığı Konya’da 373 taşınmazı satılığa çıkardı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, ilde 373 taşınmazı satılığa çıkardı. Konya Milli Emlak, 33 taşınmazı da kiraya veriyor. Konya Milli Emlak'tan satılık taşınmazların listesi haberimizde:
Çevre Bakanlığı Konya’da 373 taşınmazı satılığa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, ilde 373 taşınmazı satılığa çıkardı. Konya Milli Emlak, 33 taşınmazı da kiraya veriyor. 

Büyük çoğunluğunu arsaların oluşturduğu satılık ve kiralık taşınmazlar, Selçuklu, Karatay ve Meram’da bulunuyor. 

Satış ihalesi 09.05.2022 tarihinde yapılacak. 

Konya Milli Emlak'tan satılık ve kiralık taşınmazların listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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