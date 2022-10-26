Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4/B Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Personeli) alımı yapacak. Bakanlığın alım ilanına göre başvuru şartları ile tarihleri haberimizde: