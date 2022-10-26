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Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4/B Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Personeli) alımı yapacak. Bakanlığın alım ilanına göre başvuru şartları ile tarihleri haberimizde:
Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4/B Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Personeli) alımı yapacak. 

Alımlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak.

26 Ekim’de başlayan başvurular, 5 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor.

Çevre Bakanlığı destek personeli alım ilanı detayları için TIKLAYIN. 

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www.gazeteilksayfa.com

 

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