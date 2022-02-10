Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı. 8 Şubat’ta başlayan başvurular 21 Şubat’ta sona eriyor.