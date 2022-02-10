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Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı. 8 Şubat’ta başlayan başvurular 21 Şubat’ta sona eriyor.
Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok sayıda sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alımı yapacak. 

Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı. 

8 Şubat’ta başlayan başvurular 21 Şubat’ta sona eriyor. 

Başvurular e devlet üzerinden yapılıyor.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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