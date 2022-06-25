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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evleri yeniden yapılarak teslim edilen vatandaşlarla buluşarak "Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmek." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu

Isparta'da temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Çalışması alanında incelemelerde bulundu ve bölgedeki esnafla sohbet etti. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Damgacı Sokak'a geçen Kurum, pazarcı kadınlardan erik ile kiraz satın alarak onlarla sohbet etti.

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Kurum, geçen yıl ağustosta Sütçüler ilçesinin Çandır köyünde çıkan orman yangınında zarar gören evleri yeniden yapılarak teslim edilen ailelerle bir araya geldi. Aileler de evlerinden memnun olduklarını belirterek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Ailelerin güler yüzünü görmekten mutlu olduklarını ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla afetten hemen sonra Belediyemiz, Valimiz, milletvekillerimiz, sizlerin ne ihtiyacı varsa birlikte giderilmesi noktasında cansiperane, hızlı şekilde çalışma yaptık. Yeni evlerinizi yapmak için inşaatlara başladık. Şimdi sizler yeni evlerde oturuyorsunuz. Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmektir." diye konuştu.

"Her zaman milletimizle birlikte yürüdük"
Bir daha böyle kaza, bela yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek yeni evlerinde güle güle oturmalarını temenni etti. Her zaman milletle birlikte yürüdüklerini, nerede bir deprem, yangın olsa milletin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, vatandaşlara herhangi bir eksikliklerin olup olmadığını sordu. Doğuştan görme engelli Esat Topbaş ev talebinde bulununca, Kurum da Topbaş'a ev yapılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen de her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak evleri kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Bakan Kurum, yangın döneminde yeni evli olan çiftin yeni doğan çocuklarına da hediye olarak altın verdi. Ziyarette Başdeğirmen de Bakan Kurum'a Isparta halısı hediye etti.

Kurum, Kirazlıdere'de düzenlenen yemeğe katıldı.

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