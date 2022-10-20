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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Bakanlığın sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na personel alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 

Bakanlığın sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular başladı ve 6 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. 

Alımlar başvuranlar arasında yapılacak sözlü sınavla gerçekleşecek.  

Çevre Bakanlığı personel alım ilanına ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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