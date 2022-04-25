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Cezaevinden çıkınca arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'da, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra borç-alacak tartışmasında arkadaşı Cengiz Alışlı'yı tabancayla öldürüp, Evren E.'yi de yaralayan Murat Ağarlı hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Cezaevinden çıkınca arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çankaya'da 2 Kasım 2021'de meydana gelen olayda Cengiz Alışlı, 200 TL'lik borcunu ödemesi için Erol Atlı ve arkadaşı Murat Ağarlı ile tartıştı. Ağarlı, tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, Alışlı ve onun arkadaşı Evren E.'ye ateş etti. Göğsünden vurulan Cengiz Alışlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evren E.'ye ise kurşun isabet etmedi. Olayın ardından kaçan Murat Ağarlı, Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı. Ağarlı, mahallelerinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Alışlı'yı öldürdüğünü ileri sürdü. 20'ye yakın suç kaydı olduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden Mart 2021'de çıktığı belirlenen Murat Ağarlı, mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Murat Ağarlı hakkında, Cengiz Alışlı'ya yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Evren E.'ye de öldürme amaçlı ateş ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede Ağarlı'nın, Cengiz Alışlı'ya 3 el ateş ettiği, yanında bulunan Evren E.'ye de ateş ettiği; ancak kurşun isabet etmediği belirtildi. Sanık Murat Ağarlı, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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