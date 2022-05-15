  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığında yarın yapılacak.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs tarihlerindeki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.

İlgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut iş birliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı15 Mayıs 2022 Pazar 15:37
  • Diyarbakır annelerinden Koç: Ömrümün sonuna kadar kızımın peşini bırakmayacağım15 Mayıs 2022 Pazar 15:36
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık15 Mayıs 2022 Pazar 15:35
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı15 Mayıs 2022 Pazar 14:44
  • Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi15 Mayıs 2022 Pazar 14:01
  • Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı15 Mayıs 2022 Pazar 13:39
  • Türkiye'den ABD'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı15 Mayıs 2022 Pazar 13:38
  • MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi15 Mayıs 2022 Pazar 11:27
  • Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada15 Mayıs 2022 Pazar 11:21
  • İzmir'de 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı15 Mayıs 2022 Pazar 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti