  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya’da uluslararası meşruiyete sahiptir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetinin uluslararası meşruiyete sahip olduğunu söyledi.
Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya’da uluslararası meşruiyete sahiptir

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel basına verdiği mülakatta, ülkesinin Libya halkının iç işlerine müdahale etmeme noktasındaki konumuna vurgu yaptı.

"Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Libya’da uluslararası meşruiyete sahiptir ve biz de uluslararası meşruiyetten yanayız." diyen Tebbun, Libya krizinin halk olmadan ve seçimlere gidilmeden çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Batı Sahra ve Filistin meselesine de değinen Tebbun, ülkesinin, birçok uluslararası meselede merkezi bir role sahip olan güçlü bir Afrika ülkesi olduğunu, Filistin ve Batı Sahra davalarından vazgeçmeyeceklerini aktardı.

Tebbun: "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez"
Tebbun, İspanya'nın Batı Sahra konusunda son dönemde izlediği Fas’a yakın siyasete ilişkin ise, "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Cezayir olarak halk ve kuruluşları aynı kefeye koymadıklarının altını çizen Tebbun, "İspanyol halkına, Cezayir’in İspanya’ya gaz ihraç etmekten geri durmayacağını temin ederim." diye konuştu.

Libya'daki siyasi durum
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sökmeye çıktığı çatıdan düşerek öldü24 Nisan 2022 Pazar 10:10
  • Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı24 Nisan 2022 Pazar 10:09
  • Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada24 Nisan 2022 Pazar 10:08
  • Hırsızlık şüphesini kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı24 Nisan 2022 Pazar 10:07
  • Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya’da uluslararası meşruiyete sahiptir24 Nisan 2022 Pazar 10:04
  • Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi24 Nisan 2022 Pazar 10:04
  • BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek24 Nisan 2022 Pazar 10:03
  • Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı24 Nisan 2022 Pazar 10:03
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Nisan 2022 Pazar 10:02
  • Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem24 Nisan 2022 Pazar 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti