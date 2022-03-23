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'Change' dolandırıcısını JASAT yakaladı, tutuklandı

MUĞLA'da Ali Rıza Yıldız (72), kendisini telefonla arayan kişiyle elindeki 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu, 325 bin sterlin ile değiştirirken dolandırıldığını belirtip şikayetçi oldu.
'Change' dolandırıcısını JASAT yakaladı, tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yıldız'ı telefonla arayan kişi, elindeki sterlin'leri, uygun fiyata satacağını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, telefondaki kişi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde randevulaştı. Buluşma noktasına giden Yıldız, yanına gelen kişiye 325 bin sterlin'i satın almak için 30 bin dolar ve 30 bin euro verdi. Parayı alan kişi, sterlin'leri getireceğini söyleyip, Yıldız'dan beklemesini istedi ancak bir daha dönmedi.

Dolandırıldığını anlayan Ali Rıza Yıldız, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip şikayette bulundu. Ekipler, Yıldız ile buluşan kişinin Metin Uz (41) olduğunu ve Denizli'den otomobil kiraladığını belirleyerek, oto kiralama şirketinde önlem aldı. Aracı teslim için kiralama şirketine gelen S.T. (42), gözaltına alındı. Pamukkale ilçesinde olduğu tespit edilen Metin Uz da yakalandı. Denizli'den Muğla'ya getirilen 2 kişi, Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metiz Uz tutuklanırken, S.T. de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yıldız'ın dolandırıcılara kaptırdığını belirttiği 325 bin sterlin ise bulunamadı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Hasan Yalın'ın da olaya karıştığını tespit etti. Şüpheli, Denizli kent merkezindeki evinde 17 Mart'ta gözaltına alınarak, Muğla'ya getirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yalın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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