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CHP Bursa İl Başkanlığı, elektrik faturası borcunu ödedi

CHP Bursa İl Başkanlığı binasının iki aylık fatura borcu Başkan İsmet Karaca tarafından ödendi. Ödemenin yapılmasının ardından binaya yeniden elektrik verildi.
CHP Bursa İl Başkanlığı, elektrik faturası borcunu ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik zamlarına tepki olarak faturaları ödemeyeceğini açıklamasının ardından partisinin Bursa İl Başkanlığı da bu karara uydu. Şubat ve mart ayı faturaları ödenmeyince il başkanlığının elektriği, dün dağıtım şirketi tarafından kesildi. Daha önce de tepki olarak gelen elektrik faturasının basılı olduğu pankartı binanın dış cephesine astıran İl Başkanı İsmet Karaca, elektriğin kesilmesine, dün gaz lambaları ile basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

Karaca, bugün beraberindeki ilçe başkanları, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey ve partisinin il yöneticileri ile birlikte, fatura borcunu ödemek için elektrik dağıtım şirketine gitti. İl Başkanlığı binasının 2 aylık fatura borcunu 5 TL’lik desteler halinde poşetleyerek ödemeye giden Karaca, "Bankaya gittik, para çektik. Paramızın düştüğü duruma bakın. Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Bu faturada yazan tutarı ödemek için bu kadar para çektik" dedi. 

'ABONELER FATURALARI ÖDEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Burada basın açıklaması yapan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde bugün 47 milyon elektrik abonesi var ve bu abonelerin büyük bölümü faturaları ödemekte güçlük çekiyor, ödeyemiyor. Biz vatandaşlarımızın yaşadığı bu sıkıntıyı paylaşmak, onların sıkıntılarını dile getirmek için partimize gelen elektrik faturasını ödemeyeceğimizi söyledik. Ocak ayında 3 bin 440 lira gelen elektrik faturamız bir ay sonra zamlı tarifeyle 11 bin 530 lira geldi. Biz de herkesin sesi olmak için bu faturayı ödemedik. Bugün geldiğimiz noktada elektriğimiz kesildi. Biz karanlıkta da kalırız, gaz lambalarıyla da açıklamalar yaparız. Ancak şu var ki, yaşadığımız süreci ve dönemi en iyi anlatacak bir tablodur bu."

CHP’liler daha sonra gişeye geçerek ödemeyi gerçekleştirdi. İl Başkanı Karaca, elektriğin kesilmesi nedeniyle oluşan açma-kapama cezasını bizzat kendisinin ödeyeceğini de sözlerine ekledi.  

Borcun ödenmesinin ardından binaya yeniden elektrik verildi.

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