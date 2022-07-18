CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atandı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atandı. Mahkeme, İl Başkanlığı’na geçici kurul atayarak, ‘en kısa yasal sürede genel kurul çağrısı’ yapmaları için yetkilendirdi.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce Diyarbakır CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karar verdi. Mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere aldığı kararla, il başkanlığı yönetimine Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu’nu atayarak, ‘en kısa yasal sürede genel kurul çağrısı’ yapmaları için yetki ve izin verdi.

Yerine kayyum atanan CHP İl Başkanı Gönül Özel, şunları söyledi:

“Göreve başladığımda ilçeleri dolaştım. Saha çalışması için gittiğim ilçelerde oradaki ilçe başkanlıkları tüzüğe ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygun değildi. Çok farklı şeylerle karşılaştım. Buna istinaden müfettiş istedim. Burada müfettiş raporu ile benim resimlerle belgelediğim şekilde onlar görevden alındı. Ben onları görevden aldırdığım için benim hakkımda olağanüstü yani delegelikleri devam ettiği için bir dahaki olağan kongreye kadar imza topladılar. Genel Başkanımız bu imzaya götürecek olan süreçte kongreye müsaade etmedi. Çünkü burada CHP'yi nasıl bir noktaya getirdiğimi ve imza toplayanların haksız olduklarını biliyordu. Çünkü birilerinin rantını engelledim. Bir şeylere peşkeş çekilmesini engelledim. Arı kovanına çomak soktum. Genel Başkanımız da bunu çok iyi biliyordu. Bundan dolayı genel merkez, kongreye götürmedi. Benim arkamda durdu. Onlar da mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de bu işin işleyişi doğrultusunda içerisinde ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu kişileri atadı. Kararda istinaf yolu açık olmak üzere gerekçeli kararı var. Bu karardan sonra parti avukatımız, genel merkez buna itiraz edecek. İstinafa gidecek ve nasıl bir karar verecek şu an hukuki süreç devam ediyor. Kesinleşmiş bir karar yok. Ben görevimin başındayım. Buranın sahibi de biziz." .

Kararın ardından partililer CHP İl Başkanlığı'na gelerek Gönül Özel'le toplantı yaptı. Partililerin il binasında bekleyişi sürüyor.