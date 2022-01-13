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CHP, HDP ve İYİ Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili ortak basın açıklaması

CHP, HDP ve İYİ Partili bazı milletvekilleri, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili Meclis'te ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.
CHP, HDP ve İYİ Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili ortak basın açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin İYİ Parti ve HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Şeker, özlük hakları ve sağlıkçılara yönelik şiddete konusunda hekimlerin isyanını dile getirmek için HDP ve İYİ Partili milletvekilleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Mecliste görüşülmekte olan yasa teklifinin içerisinde müteahhitlerin sorunlarının çözümüne dair maddelerin olduğunu dile getiren Şeker, "Ancak geçen yıldan verilen bir söz vardı. Hekimlerin ve sağlıkçıların çalışma şartları iyileştirilecek, özlük hakları yeterince verilecekti. Konuyla ilgili yasa Meclisten geçti ancak geri çekildi. Hekimler, bir an önce özlük ve emeklilik haklarıyla sağlıkta şiddete ilişkin çalışma koşullarında düzenlemelerin Meclisten geçmesini talep ediyor. Her gün onlarca hekim, yurt dışına gidiyor, emekli oluyor veya istifa ediyor. Salgının pik yaptığı bir dönemde Türkiye sağlıkçılarıyla birlikte sağlığını da kaybediyor." diye konuştu.

Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

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