CHP milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın kullandığı TIR'la; nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ücretli otoyollardan geçerek İstanbul'dan İzmir'e geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın kullandığı TIR'la, saat 08.30'da Silivri Selimpaşa'dan hareket ederek akşam saat 18.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesine geldi. Yolculuk, Işıkkent bölgesindeki bir benzin istasyonunda son buldu. CHP’li vekiller, taşımacılık sektörünün sesi olmak, akaryakıt, yol ücretleri ve maliyetlerdeki zamlara dikkat çekmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 580 kilometre yol katettiklerini belirtti.

‘NAKLİYECİLERİN YÜKLERİNE DAHA FAZLA YÜK KATMAYIN’

“Nakliyeci Osmangazi Köprüsü’nden geçemiyor" diyen CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Yol güzel, köprü güzel, yapılan işlem güzel ancak yapılan sözleşmeler ve uygulanan tarifeler uyumlu olmadığından, maalesef nakliyeci arkadaşlarımız, otobüsçü, kamyoncu arkadaşımız, minibüsçü hatta otomobil kullanan vatandaşımız bile İzmir'den İstanbul'a ya da İstanbul'dan İzmir'e gelirken bu yeni yapılan yolu kullanmakta zorlanıyorlar, bazıları hiç kullanamıyor. Bu vatandaşlarımızın hepsi motorlu taşıtlar vergisi ödemelerine rağmen maalesef bu hizmetten faydalanamıyorlar. Mevcut hükümete sesleniyoruz onların yüklerine daha fazla yük katmayın" dedi.

‘BÜYÜK BİR BUHRAN VAR’

Akaryakıt ve otoyol ücretlerinin yükseldiğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Büyük bir ekonomik buhran var, çok büyük. Tabi bunu unutturmak ve göstermemek için bir çaba var. Ama vatandaşımız, esnaf, çiftçi bunu cebinde yaşıyor. Büyük bir buhran var buna bir de enerji buhranı eklendi. Plansız programsız politikalar sonucunda taşımacılık, ulaştırma kontak kapatma noktasına geldi ve bu duruma gelmesinin nedeni de şu anda ülkeyi yöneten AK Parti iktidarıdır. İktidar görmüyor, duymuyor, duymak istemiyor ve bu yönetimle, bu anlayışla, bu politikalarla da saray iktidarında zamlar durmaz. Çünkü durmasını istemiyorlar bir de fedakarlıktan bahsediyorlar. En tepedekilerden aşağıya kadar ‘fedakarlık yaptık’ diyorlar. Fedakarlık yapan varsa o da milletin kendisidir, esnafımız, çiftçimiz, vatandaşımızdır. Ayrıca akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla kamyoncularımız, TIR'cılarımız perişan oldu. Bunu duyan yok, gören yok" ifadelerini kullandı.

‘ALDIĞIM PARA OTOBANLARA YETMEZ’

TIR'ın sahibi İdris Sakallı ise "İstanbul Selimpaşa'dan hareket ettik. Çatalca gişelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne devam ettik. Mazotumuzu doldurduk. İstanbul'da 8 bin 250 lira yakıtla depoyu doldurduk. Burada tekrar 3 bin 50 lira mazot doldurduk. Benim masrafım mazota yetmedi, aldığım para otobanlara yetmez" dedi.