CHP’li Ağbaba: Bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur

CHP'nin Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa’ya geldi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (BESOB) geçen hafta başkanlığa seçilen Fahrettin Bilgit'i ziyaret eden Ağbaba, CHP iktidarında esnafın yaşadığı tüm sorunların çözüleceğini söyledi. Veli Ağbaba, BESOB ziyaretinde esnafın şikayetlerini dinledi. Ağbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurulacağı yolundaki sözlerini de hatırlatarak, bu bakanlığın çok önemli bir işlev üstleneceğinin altını çizdi.

Daha sonra CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağbaba, Bursa'da yapılması planlanırken İstanbul'a alınan Milletin Sesi Mitingini de hatırlatarak, "Bursa'ya bir miting borcumuz var, yapacağız" dedi.

'SİYASETİN DİLİ BİR SEVİYE DAHA DÜŞTÜ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamalara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini eleştiren Ağbaba, “Siyasetin dili dün itibariyle bir seviye daha düştü. Erdoğan’ın daha önce de söylediği çirkin ifadeler vardı. En baştan söyleyeyim. Gezi Türkiye’nin onuru ve şerefidir. Gezi’ye AKP ve MHP’li insanların çocukları da katıldı. Bahçeli her ne kadar bunları inkar etse de ben onu MHP’li dedelere, ninelere havale ediyorum” dedi.

‘ENFLASYON YÜZDE 80'DEN AŞAĞI AÇIKLANMAYACAK"

Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağbaba, “Bakan Nebati’den kimse hayır beklemesin. Yarın enflasyon açıklanacak. Bursa’dan söylüyorum. TÜİK yüzde 80’den aşağıya enflasyon açıklayamayacak. Bunlar ne diyordu? ‘Mayıs ayıyla birlikte enflasyon düşecek’ yarın göreceğiz Bir grup TV’lerde yalan söylemeye devam ediyor. Bizim enflasyonumuz Avrupa’daki ülkelerin toplam enflasyonu kadar, hatta onları geçmiş durumda. Utanmadan TV’den Türkiye’nin büyüdüğünü söylüyorlar” diye konuştu.

Hakim Akın Gürler'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasını da eleştiren Ağababa, "Biliyorsunuz çok sayıda siyasi dava var. Bunların başında Canan Kaftancıoğlu kararı var, Sözcü kararı var, ÇHD kararı var, Türk Tabipler Birliği kararı var, Enis Berberoğlu'nun kararını uygulamayan bir mahkeme kararı var. Bunların hepsinin siyasi olduğunu biz söylüyorduk. Adeta hukuk celladı, adeta bir yargı celladı Akın Gürlek isimli birisi var. Bu kişi dün itibarıyla bakan yardımcısı oldu. Bu sözünü ettiğimiz Canan Kaftancıoğlu kararını, Sözcü kararını, ÇHD kararını, Türk Tabipler Birliği kararını, Enis Berberoğlu kararını kim vermiş, Recep Tayyip Erdoğan vermiş. Akın Gürlek yapmış olduğu Türkiye'deki hukuk ayıpları yüzünden maalesef bakan yardımcısı oldu. Ama hiç unutmayın, geçmişte Ergenekon’da, Balyoz’da, Odatv'de, Askeri Casusluk’ta karar veren hakim ve savcılar yargılanıyor, bilin ki bu kararları verenler de yargılanacak. Adeta iktidarın celladı, silahı gibi kullanılan birisi bakan yardımcısı yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Veli Ağbaba, “Diyor ki bize, Millet İttifakının adayı kim? Öncelikle adaylığını açıkla bakalım, Devlet Bahçeli aday gösterdi ama Erdoğan hala ben adayım diyemedi. Bursa'dan söyleyelim, bizim adayımız 6'lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, Türkiye'de 16 Nisan'daki Adalet Yürüyüşünden itibaren toplumun tüm kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.