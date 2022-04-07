CHP’li Altay: Seçim Kanununu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün milletvekillerine enflasyonla ilgili 'Avrupa’daki tablo bizden vahim' diye açıklama yaptığını belirterek, "Karşındakiler milletvekili, yasama organı üyesi. Hadi kasabada bir nutuk atarsın, biraz söylersin. O da doğru değil ama. Karşında 300 milletvekili var. Avrupa ülkelerinde enflasyon ortalama yüzde 6. Millet enflasyonun altında inim inim inledi, ezildi. TL itibar ve irtifa kaybetti. Ekonomiyi bilen, namuslu bürokratlarına şu işi 3 ay teslim et" dedi.

Ardından bayramlarda emeklilere verilen ikramiyeye değinen Altay, hükümete zam çağrısında bulunarak, "Gel emeklinin yüzünü güldürüver. 3 gün yüzleri gülsün kardeşim, sonra nasıl olsa yine ezeceksin. Bu enflasyon, bu zamlar, bu dolar burada kalmayacak. Erdoğan yeni şeyler başlattığında bu zaten artacak" diye konuştu.

'SEÇİM KANUNUNU ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ'

Altay, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili de, "Seçim Kanunu ile ilgili değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemeler için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi. Ama Türkiye bir hukuk devletidir, her şeyin Anayasa normlarını göre olması gerekir" ifadelerini kullandı.

'6'LI MASADAN KORKTUKLARI BİR GERÇEKTİR'

Altay, Macaristan'da 6'lı ittifakın seçimi kaybetmesi ve Türkiye'de de 6 partinin yer aldığı Millet İttifakı'nın seçimi kaybedeceği yönündeki açıklamalarla ilgili, "Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin 6'lı masadan çok ürktüğü ve korktuğu bir gerçektir. 6'lı masa Türkiye'nin dikkatini çekmiştir. Türkiye'nin esenliğinin bu masadan çıkacak kararlarla olacağı konusunda toplumda bir mutabakatı görüyoruz. Erdoğan'ın bundan rahatsız olmasını çok doğal karşılıyoruz. Türkiye ile Macaristan'ı birbirine karıştırmaya gerek yok. Macaristan'da mevcut diktatör seçim kazandı diye 'Türkiye'de ben de kazanacağım' diyorsa bu o onun hayalinden ibarettir. Türkiye'de Erdoğan seçimleri kaybetmiştir" dedi.