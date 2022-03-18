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CHP'li Altay: Türk polisi emekli olmaktan korkuyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor, Türk polisi emekli olmaktan korkuyor. Biliyor ki emekli olursa geçinemeyecek, kuru ekmeğe muhtaç olacak" dedi.
CHP'li Altay: Türk polisi emekli olmaktan korkuyor

CHP'li Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılını kutlayarak şehitleri anan Altay, "Bugün 18 Mart vesilesiyle Çanakkale'de köprü hizmete açılacak. Bakıldığı zaman gerçekten çok güzel bir köprü. Teşekkür de ederiz. Ama biz parlamentoyuz. Parlamento milletin kör kuruşunun nereye nasıl harcandığını denetlemekle görevli bir müessesedir. Dolayısıyla çok güzel, çok iç açıcı, çok gurur verici olan köprünün çok da pahalı maliyetinin olduğunun altını çizmek lazım" dedi.

'POLİS TEŞKİLATI ŞİKAYETÇİ'

Altay, dün Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'yle ilgili de, "Biz de kahraman polisimizle, polis teşkilatımızın üst yöneticileri ile görüştük. Teşkilat muzdarip, şikayetçi. Bir polis memurumuzun 5 yaşındaki evladı liseyi bitirene kadar 4 ayrı vilayette okumak zorunda. Buna gerek var mı? Hangi mantıkla bunu yapıyorsun? Gerekçesi bile inandırıcı değil. Sayın İçişleri Bakanı; polis teşkilatımızdan daha çok verim almak istiyorsan yapman gerekenler belli. Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor, Türk polisi emekli olmaktan korkuyor. Biliyor ki emekli olursa geçinemeyecek, kuru ekmeğe muhtaç olacak. Bu yüzden emeklilik vakti gelmiş binlerce polis memurumuz bu göstergelerle emekli olamıyor. 3600 derhal hayata geçirilmeli ve polisimiz emekli olmaktan korkmamalıdır" diye konuştu. 

'MAHALLELERDE HUZUR KALMADI'

Ekonomiye ilişkin gelişmeleri değerlendiren Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını eleştirerek, "Sayın Nureddin Nebati, yabancılara, 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz, merak etmeyin' dedi. Tabii Sayın Erdoğan durur mu? Dün milletvekillerine kahvaltı vermiş ve tam olarak şöyle demiş; 'Biz yıka yıka geldik, siz de yıkın'. Neyi yıka yıka geldin sen? Hiçbir şeyi yıkamazsın, örselersin; ama devletin geleneklerini yıkmak senin boyunu aşar. Yıkma, yap. 5 milyon sığınmacıyı Türkiye'nin mahallelerine, sokaklarına doldurdun; mahallelerde huzur kalmadı. Her parkta, her bahçede, anneler babalar uyuşturucu ile mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

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