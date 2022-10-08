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CHP'li Başkan için 6 yıl 9 ay hapis talebi

Bir esnafı mafyaya vurdurttuğu öne sürülen CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için savcı, 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.
CHP'li Başkan için 6 yıl 9 ay hapis talebi

İzmir’de organize suç örgütüne yönelik dava çerçevesinde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile diğer 59 sanığın birlikte yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile bir esnafı mafyaya vurdurttuğu öne sürülen Gürbüz’ün ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme’ iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği 60 sanıklı davanın İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebi

Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulunurken, Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar hakkında hazırlanan esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı, sanıklardan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında ‘vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme’ suçundan 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Binali Camgöz’ün iadesi beklenecek

İddia makamı, diğer 59 sanık hakkında da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan hapis cezaları talebinde bulundu.

İHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için süre verirken, yurt dışında yakalanan Binali Camgöz’ün iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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