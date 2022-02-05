CHP'li belediye başkanı usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alındı

Çanakkale'de Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve iki belediye çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüpheli, resmi işlemde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.