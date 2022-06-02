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CHP'li Öztrak: Milletimiz, bir an önce sandık gelsin istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir an önce sandık gelsin istiyor milletimiz. Bu taleplerini bize dile getiriyorlar. Biz de bir an önce sandık gelsin istiyoruz" dedi.
CHP'li Öztrak: Milletimiz, bir an önce sandık gelsin istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ teşkilatını da partililerle bir araya geldikten sonra Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ile sohbet eden Öztrak, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben şunu açıkça ifade edeyim, bu millet 25 liraya 26 liraya mazot almaya başlamış. Daha dün doğal gaza yüzde 30 zam gelmiş, elektriğe hiç durmadan zam geliyor. Bir yıl içerisinde elektriğe, doğal gaza, mazota gelen zam yüzde 150'lere dayanmış. İşte pazar yerini dolaşıyoruz, İnsanlar, pazarcı esnafı şikayetçi.  'Burada yaptığımız satışlarla mazot giderimizi karşılayamıyoruz, büyük sıkıntımız var' diyorlar. Yönetemiyorlar, yönetemiyorlar ama yönetemedikleri görünmesin diye yapmadıkları yok. Çok açık söyleyeyim, bugün milletimize bu hakaretleri yapanlar, yarın sandıkta bunun bedelini öderler. Milletimiz işlerin nereye gittiğini biliyor. Evet bugünleri geçirir ama altında kaldığı bu zamları hiçbir zaman unutmaz. Bu zamların, bu zulmün, bu kuyrukların hesabını, bu hükümetten sorar. Bir an önce sandık gelsin istiyor milletimiz. Bu taleplerini bize dile getiriyorlar. Biz de bir an önce sandık gelsin istiyoruz. Sandık gelsin ki şu yönetemeyenler gitsin, bu ülkeyi yönetecek yeni kadrolar, yeni kurullar, gelsin ki milletimize rahat bir nefes aldırsın."

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