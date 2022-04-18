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CHP'li Salıcı: Altılı masa yoluna devam edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "6'lı masa yoluna devam edecek. Dolayısıyla siyasi iktidar ne yaparsa yapsın, bu 6'lı masa hiçbir şey olmadan güçlenerek Türkiye siyasetine damgasını vuracak" dedi.
CHP'li Salıcı: Altılı masa yoluna devam edecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin aynı hataları tekrarladığını belirten Salıcı, "Hataları nedeniyle ülke her geçen gün daha ağır bir çıkmaza giriyor. Enflasyon düşmüyor, dolar düşürülemiyor, gıda, enerji, barınma, ulaşım fiyatları her geçen gün artıyor. Maliye Bakanı'nın gözlerindeki ışıltı mutfaktaki yangını söndürmeye yetmiyor. Milletin halini görmüyorlar" dedi.

Salıcı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifak açıklamasının hatırlatılması üzerine, "’6'lı masa dağılmıyor. 6'lı masa güçlü bir şekilde yerinde duruyor. 6'lı masanın dağılmasından medet uman bir siyasi iktidar var, bunu biliyoruz. Ama 6'lı masa yoluna devam edecek. Dolayısıyla siyasi iktidar ne yaparsa yapsın bu 6'lı masa hiçbir şey olmadan güçlenerek Türkiye siyasetine damgasını vuracak" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANIMIZIN SAYIN DAVUTOĞLU'NU ARADIĞI DOĞRUDUR''

Salıcı, ''Demokrat Parti lideri Uysal'ın Twitter açıklamalarının Davutoğlu'nu rahatsız ettiği iddiaları ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da dün akşam Gelecek Partisi Gelen Başkanı Davutoğlu'nu aradığı iddia ediliyor. Görüşme doğruysa içeriğine yönelik bilgi alabilir miyiz?'' sorusuna, ''Sayın genel başkanımızın Gelecek Partisi Lideri Sayın Davutoğlu'nu aradığı doğrudur. Ama bu rutin bir görüşmedir. Sık sık 6'lı masa etrafındaki liderler bir araya gelirler, konuları görüşürler, birbirleriyle telefon trafiği de yaparlar. Dolayısıyla bunda yadırganacak, ekstra bir önem atfedilecek bir durum yoktur'' diye cevap verdi.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ÖVÜLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ'

Salıcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sözleri ile ilgili olarak ise, "Biz belediye başkanlarımızın başka siyasi partilerin genel başkanları tarafından övülmesini memnuniyetle karşılarız. Çünkü biz biliyoruz ki bütün CHP'li belediye başkanları, pandemi sürecinde de bugün de ellerinden gelen hizmeti yerlerine getiriyorlar. Tek dertleri de tek amaçları da vatandaşa hizmet edebiliyor olmak. Dolayısıyla bunu gören, bunu takdir eden sayın Akşener ya da sayın Akşener gibi başka siyasiler oldukça da bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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