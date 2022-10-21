  • BIST 3.900,85
  • Altın 972.399
  • Dolar 18.5881
  • Euro 18.1465
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun

2023 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Kuşoğlu "10 bin liranın altında olmaması lazım" dedi.
CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun

Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret düzenlemesinde..

Asgari ücret ocak ayında kararlaştırılmış ancak enflasyonla alım gücü düşen işçiler için temmuz ayında bir ara zam yapılmış ve asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

2023 Ocak ayına az bir vakit kalmasıyla asgari ücrete zam değerlendirmeleri yeniden başladı..

İlk talep CHP'den geldi.

KRT TV’de Ankara Saati programında bugün Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, partisinin asgari ücret talebini açıkladı.

"Asgari ücret 10 bin liranın altında olmaması lazım"

2023 yılı asgari ücretine ilişkin konuşan Kuşoğlu, "10 bin liranın altında olmaması lazım. Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı, bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira. 1,7’den 4,5’a çıktı. Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor" dedi.

"Enflasyona göre zam vermek zorundasın"

"1,7’den 4,5’a çıkan enflasyon yüzde 140’lık, 150’lik bir enflasyonu gösteriyor, enflasyon bu gerçek anlamda" diyen Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi böyle olduğu zaman asgari ücrete de çalışanlara da işçiye, memura da buna göre zam vermek zorundasınız. Geçen sene neydi yılbaşındaki asgari ücret 4 bin 250, dolayısıyla yüzde 150 olunca ne yapması lazım 10 bini geçmesi lazım, bu kadar. 10 binin altında olmaması lazım. Bütçe de bunu yansıtıyor zaten"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MB faizi 12'den yüzde 10,5'e indirdi20 Ekim 2022 Perşembe 14:37
  • TBMM'de kabul edildi: KYK faizleri, maske cezası ve icra borçları silinecek18 Ekim 2022 Salı 09:44
  • Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranında değişikliğe gitti18 Ekim 2022 Salı 09:11
  • Konut fiyatlarından sonra arsada da gerileme başladı17 Ekim 2022 Pazartesi 10:04
  • Ihlamurun kilo fiyatı, gram altınla yarışıyor16 Ekim 2022 Pazar 10:52
  • Evde bakım yardımları hesaplara yattı15 Ekim 2022 Cumartesi 16:00
  • Motorine bir zam daha geldi15 Ekim 2022 Cumartesi 11:04
  • TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? Kura çekimini nerden öğreneceğiz?14 Ekim 2022 Cuma 11:19
  • TCMB açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi değişti14 Ekim 2022 Cuma 10:31
  • Tarımda üretici enflasyonu yüzde 156'ya çıktı14 Ekim 2022 Cuma 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti