CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Söyleyeyim herkes duysun...

CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Veli Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"BİZİM ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.