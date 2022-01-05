CHP'nin sinsi çıkışına AK Parti'den tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla parti genel merkezinde düzenlenen milletvekilleriyle kahvaltı programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Fethi Seki’ni ölümünün 5. yılında rahmetle anıyoruz.

Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri değerlendirmelerini paylaştı. Soruları cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.

Bizim son zamanlarda milletvekillerimiz ile kararlı bir şekilde tutacağımız tutum da şudur. Siyasette zehirli bir dil konuşuluyor, AK Parti karşılık verecektir. AB’deki pek çok aşırı sağcı Türk ve İslâm karşıtlarının adında da demokrasi ve özgürlük geçer. Demokrasi diyerek demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar.

Almanya’da Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Mazur görülmesi mümkün değil.

Çocukların Kur'an kursu eğitimi ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımızın hedef alındığını gördük. Türkiye’nin milli güvenliği açısından Türkiye’nin din eğitimi vermesi son derece stratejiktir. Sinsi bir şekilde otokratik anlayışı görüyorsunuz. Mücadeleyi sürdüreceğiz, siyasetin ve hukukun çerçevesi içerisinde.

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli arasında görüşmeler devam ediyor. Cumhur İttifakına karşı fitne sokma siyasetinin devam ettiğini görüyoruz, buna karşı mücadele devam ediyor.

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor.

KURAN KURSU POLEMİĞİ

Sürekli olarak demokrasiden bahsediyorsunuz meşru seçilmiş AK Parti'ye karşı bu zehirli dili kullanırken, terör örgütüne karşı mutedil bir dil kullanıyorsunuz. İşte bu demokrasinin demokrasi denilerek çalınmasıdır. 28 Şubat'tan daha vahşi şekilde çocukların Kur'an kursu eğitimi almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Ortaçağ zihniyeti bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır.

Milletvekillerimizle, vatandaşlarımızla birlikte bu sinsi çalışmaya karşı çok daha kararlı çalışmayı, mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu herkes görecek. PKK'nın Suriye kolunun saldırıları karşısında sessiz kalanlar, Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak için gerekli olan tezkereye hayır diyenler, bu dili Cumhurbaşkanı'na karşı kullanmaktan çekinmiyorlar.

İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Almanya'daki Müslüman mezarlığına saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırılarla ilgili geri adım atılması söz konusu değildir. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yetkili makamların üzerine düşenleri yapmasını bekliyoruz.

KILIÇDAROĞU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Cumhur İttifakı'na yönelik fitne siyasetinin bir parçası. Kılıçdaroğlu yeni bir merak edindi. AK Parti tabanına seslenip AK Parti’nin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ilk önce CHP üzerine düşünmeli ve çalışmalı. Zehirli siyaset komediden faciaya dönüşmüş durumda.

TÜRKİYE'NİN YENİ KÖRFEZ SİYASETİ

Cumhurbaşkanımızın BAE'ye ziyareti Şubat ayında gerçekleşecek, diğer Körfez ülkeleri ile ilgili çalışmalar sürüyor, takvim netleştiğinde paylaşırız Ama asıl önemli olan Türkiye ile Körfez ülkeleri, Körfez'deki ülkelerin kendi aralarındaki ilişkinin daha kurumsallaşması kazan kazan ilişkisine dönmesi.