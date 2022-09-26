  • BIST 3.260,15
  • Altın 967.693
  • Dolar 18.4631
  • Euro 17.8087
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Çiftçilere kaba yem desteği

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak amacıyla yılın her mevsiminde çiftçilere verdiği desteklere devam ediyor.
Çiftçilere kaba yem desteği

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaşanan sel felâketi nedeniyle tarımsal zararı oluşan çiftçilere kaba yem dağıtımına başladı. Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinden başlayan destek, selden etkilenen diğer ilçelerde de yapılacak. Hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek için yılın her mevsiminde çiftçilere destek olan ABB, bu defa yoğun yağışlar nedeniyle sel felâketinden etkilenen yerli üreticilere ücretsiz olarak kaba yem desteği vermeye başladı.

emr_1007.jpg

ABB AFETZEDE ÇİTÇİLERLE

Afetzede çiftçilerin yaralarını sarmak için harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde kendi yetiştirdiği kaba yemleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Yaklaşık 500 dönümlük alanda ekimi yapılarak hasat edilen arpa, buğday, Macar fiğ ve yulaf otları balyalar hâline getirilerek sel felaketinden etkilenen afetzedelere dağıtılıyor.

NALLIHAN, BEYPAZARI, GÜDÜL

Afetzede çiftçilere yem desteğine Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, dağıtımlar belirlenen tarihler arasında selden etkilenen diğer ilçelerde de yapılacak. Beypazarı ilçesinde 29 afetzedeye 870 adet balya 26 bin 100 kilogram, Güdül ilçesinde 10 afetzedeye 300 adet balya 9 bin kilogram ve Nallıhan ilçesinde ise 36 afetzedeye bin 80 adet balya 32 bin 400 kilogram kaba yem dağıtımı gerçekleşti.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 60 Yıllık Çarşı Yenileniyor27 Eylül 2022 Salı 00:34
  • EDİ İLE BÜDÜ’YÜ ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ26 Eylül 2022 Pazartesi 05:05
  • Yaz-Kış Yüzme Keyfi26 Eylül 2022 Pazartesi 05:03
  • Yeni Eğitim Dönemi26 Eylül 2022 Pazartesi 04:02
  • Kitap Kapınızda26 Eylül 2022 Pazartesi 03:57
  • Minikler kütüphane havasını teneffüs etti26 Eylül 2022 Pazartesi 03:50
  • Halterde Kahramankazan farkı26 Eylül 2022 Pazartesi 03:30
  • KEÇMEK eğitimleri başladı26 Eylül 2022 Pazartesi 02:56
  • Kazan Kavurması tescillendi26 Eylül 2022 Pazartesi 02:53
  • Topçu’ya üçü bir yerde hizmet26 Eylül 2022 Pazartesi 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti