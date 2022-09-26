Çiftçilere kaba yem desteği

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak amacıyla yılın her mevsiminde çiftçilere verdiği desteklere devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaşanan sel felâketi nedeniyle tarımsal zararı oluşan çiftçilere kaba yem dağıtımına başladı. Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinden başlayan destek, selden etkilenen diğer ilçelerde de yapılacak. Hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek için yılın her mevsiminde çiftçilere destek olan ABB, bu defa yoğun yağışlar nedeniyle sel felâketinden etkilenen yerli üreticilere ücretsiz olarak kaba yem desteği vermeye başladı.

ABB AFETZEDE ÇİTÇİLERLE

Afetzede çiftçilerin yaralarını sarmak için harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde kendi yetiştirdiği kaba yemleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Yaklaşık 500 dönümlük alanda ekimi yapılarak hasat edilen arpa, buğday, Macar fiğ ve yulaf otları balyalar hâline getirilerek sel felaketinden etkilenen afetzedelere dağıtılıyor.

NALLIHAN, BEYPAZARI, GÜDÜL

Afetzede çiftçilere yem desteğine Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, dağıtımlar belirlenen tarihler arasında selden etkilenen diğer ilçelerde de yapılacak. Beypazarı ilçesinde 29 afetzedeye 870 adet balya 26 bin 100 kilogram, Güdül ilçesinde 10 afetzedeye 300 adet balya 9 bin kilogram ve Nallıhan ilçesinde ise 36 afetzedeye bin 80 adet balya 32 bin 400 kilogram kaba yem dağıtımı gerçekleşti.