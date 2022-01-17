Çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen mazot desteği kararının ardından Başkentli çiftçilere Başkent Kart dağıtımı başladı.
Gıda yardımları başta olmak üzere kömür ve doğal gaz desteklerini de Başkent Kart üzerinden yaparak sosyal yardımlar konusunda Başkent’te yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi şimdi de kırsal destekleri yerli üreticilere Başkent Kart üzerinden dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 17 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.
POS VE ÖDEME CİHAZLARINDAN ÖDEME KOLAYLIĞI
Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin kullanımına sunacağı Başkent Kart ile tarımsal desteklere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve üretimi arttırmayı amaçlıyor.
Mazot desteğinden önce 25 ilçede dağıtılacak olan ve temassız ödeme teknolojisine sahip olan Başkent Kartlar, POS ve ödeme cihazlarına yaklaştırılarak bir saniyeden kısa bir süre içerisinde ödeme kolaylığı sağlayacak. Başkent Kartlar ilerleyen süreçte ve gelen talep doğrultusunda çiftçilere dağıtılmaya devam edecek.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin şubat ayı sonuna kadar merkez ve çevre ilçelerin tamamında gerçekleştireceği Başkent Kart dağıtım programı ise şöyle:
BAŞKENT KART DAĞITIM PROGRAMI
SIRA
İLÇE
DAĞITIM
DAĞITIM
DAĞITIM
DAĞITIM
1
GÜDÜL
ABB FEN İŞLERİ
3
17.01.2022
19.01.2022
2
AKYURT
ABB AİLE YAŞAM
3
18.01.2022
21.01.2022
3
ALTINDAĞ
ABB AİLE YAŞAM
1
4
AYAŞ
ABB AYAŞ HANIMLAR
8
20.01.2022
31.01.2022
5
BEYPAZARI
ABB FEN İŞLERİ
8
18.01.2022
27.01.2022
6
ETİMESGUT
AİLE YAŞAM
1
18.01.2022
31.01.2022
7
KEÇİÖREN
AİLE YAŞAM
1
8
SİNCAN
AİLE YAŞAM
7
9
YENİMAHALLE
AİLE YAŞAM
1
10
NALLIHAN
ABB FEN İŞLERİ
4
18.01.2022
28.01.2022
11
K.HAMAM
ABB GENÇLİK
1
20.01.2022
20.01.2022
12
ÇAMLIDERE
ABB FEN İŞLERİ
1
21.01.2022
21.01.2022
13
K.KAZAN
ABB AİLE YAŞAM
4
24.01.2022
27.01.2022
14
ÇUBUK
ABB AİLE YAŞAM MERKEZİ
5
14.02.2022
25.02.2022
15
ELMADAĞ
ABB FEN İŞLERİ
3
24.01.2022
27.01.2022
16
MAMAK
ABB BOĞAZİÇİ ASKİ MAMAK
1
7.02.2022
7.02.2022
17
ÇANKAYA
ABB GÖLBAŞI
1
31.01.2022
31.01.2022
18
GÖLBAŞI
ABB GÖLBAŞI
12
7.02.2022
22.02.2022
19
BALA
GENÇLİK MERKEZİ
15
18.01.2022
4.02.2022
20
HAYMANA
ABB FEN İŞLERİ
25
7.02.2022
11.03.2022
21
KALECİK
ABB FEN İŞLERİ
8
24.01.2022
2.02.2022
22
Ş.KOÇHİSAR
TERMİNAL BİNASI
15
18.01.2022
4.02.2022
23
POLATLI
ABB AİLE YAŞAM
35
17.01.2022
4.03.2022
24
PURSAKLAR
ABB PURSAKLAR FEN İŞLERİ
1
10.02.2022
10.02.2022
25
EVREN
ABB EVREN ASKİ
2
21.02.2022
25.02.2022
MAZOT DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 18 ŞUBAT 2022
Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci nedeniyle internet ortamında ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ sahibi çiftçilerden mazot desteği başvurularını almaya başladı.
Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 18 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecek.
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