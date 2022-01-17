Çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başladı. 25 ilçede şubat ayının sonuna kadar Başkentli çiftçilere ilk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen mazot desteği kararının ardından Başkentli çiftçilere Başkent Kart dağıtımı başladı.

Gıda yardımları başta olmak üzere kömür ve doğal gaz desteklerini de Başkent Kart üzerinden yaparak sosyal yardımlar konusunda Başkent’te yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi şimdi de kırsal destekleri yerli üreticilere Başkent Kart üzerinden dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 17 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

POS VE ÖDEME CİHAZLARINDAN ÖDEME KOLAYLIĞI

Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin kullanımına sunacağı Başkent Kart ile tarımsal desteklere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve üretimi arttırmayı amaçlıyor.

Mazot desteğinden önce 25 ilçede dağıtılacak olan ve temassız ödeme teknolojisine sahip olan Başkent Kartlar, POS ve ödeme cihazlarına yaklaştırılarak bir saniyeden kısa bir süre içerisinde ödeme kolaylığı sağlayacak. Başkent Kartlar ilerleyen süreçte ve gelen talep doğrultusunda çiftçilere dağıtılmaya devam edecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin şubat ayı sonuna kadar merkez ve çevre ilçelerin tamamında gerçekleştireceği Başkent Kart dağıtım programı ise şöyle:

BAŞKENT KART DAĞITIM PROGRAMI

SIRA İLÇE DAĞITIM

NOKTASI DAĞITIM

SÜRESİ

(GÜN) DAĞITIM

BAŞLAMA

TARİHİ DAĞITIM

BİTİŞ

TARİHİ 1 GÜDÜL ABB FEN İŞLERİ 3 17.01.2022 19.01.2022 2 AKYURT ABB AİLE YAŞAM

MERKEZİ AKYURT 3 18.01.2022 21.01.2022 3 ALTINDAĞ ABB AİLE YAŞAM

MERKEZİ AKYURT 1 4 AYAŞ ABB AYAŞ HANIMLAR

LOKALİ 8 20.01.2022 31.01.2022 5 BEYPAZARI ABB FEN İŞLERİ

(AYKOME) 8 18.01.2022 27.01.2022 6 ETİMESGUT AİLE YAŞAM

MERKEZİ SİNCAN (FATİH) 1 18.01.2022 31.01.2022 7 KEÇİÖREN AİLE YAŞAM

MERKEZİ SİNCAN (FATİH) 1 8 SİNCAN AİLE YAŞAM

MERKEZİ SİNCAN (FATİH) 7 9 YENİMAHALLE AİLE YAŞAM

MERKEZİ SİNCAN (FATİH) 1 10 NALLIHAN ABB FEN İŞLERİ 4 18.01.2022 28.01.2022 11 K.HAMAM ABB GENÇLİK

MERKEZİ 1 20.01.2022 20.01.2022 12 ÇAMLIDERE ABB FEN İŞLERİ 1 21.01.2022 21.01.2022 13 K.KAZAN ABB AİLE YAŞAM

MERKEZİ 4 24.01.2022 27.01.2022 14 ÇUBUK ABB AİLE YAŞAM MERKEZİ

ÇUBUK 5 14.02.2022 25.02.2022 15 ELMADAĞ ABB FEN İŞLERİ

ELMADAĞ 3 24.01.2022 27.01.2022 16 MAMAK ABB BOĞAZİÇİ ASKİ MAMAK 1 7.02.2022 7.02.2022 17 ÇANKAYA ABB GÖLBAŞI

FEN İŞLERİ 1 31.01.2022 31.01.2022 18 GÖLBAŞI ABB GÖLBAŞI

FEN İŞLERİ 12 7.02.2022 22.02.2022 19 BALA GENÇLİK MERKEZİ 15 18.01.2022 4.02.2022 20 HAYMANA ABB FEN İŞLERİ 25 7.02.2022 11.03.2022 21 KALECİK ABB FEN İŞLERİ 8 24.01.2022 2.02.2022 22 Ş.KOÇHİSAR TERMİNAL BİNASI 15 18.01.2022 4.02.2022 23 POLATLI ABB AİLE YAŞAM

MERKEZİ 35 17.01.2022 4.03.2022 24 PURSAKLAR ABB PURSAKLAR FEN İŞLERİ 1 10.02.2022 10.02.2022 25 EVREN ABB EVREN ASKİ 2 21.02.2022 25.02.2022

MAZOT DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 18 ŞUBAT 2022

Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci nedeniyle internet ortamında ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ sahibi çiftçilerden mazot desteği başvurularını almaya başladı.

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 18 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecek.