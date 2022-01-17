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Çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başladı. 25 ilçede şubat ayının sonuna kadar Başkentli çiftçilere ilk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtılacak.
Çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen mazot desteği kararının ardından Başkentli çiftçilere Başkent Kart dağıtımı başladı.

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Gıda yardımları başta olmak üzere kömür ve doğal gaz desteklerini de Başkent Kart üzerinden yaparak sosyal yardımlar konusunda Başkent’te yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi şimdi de kırsal destekleri yerli üreticilere Başkent Kart üzerinden dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 17 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren ilk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

POS VE ÖDEME CİHAZLARINDAN ÖDEME KOLAYLIĞI
Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin kullanımına sunacağı Başkent Kart ile tarımsal desteklere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve üretimi arttırmayı amaçlıyor.

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Mazot desteğinden önce 25 ilçede dağıtılacak olan ve temassız ödeme teknolojisine sahip olan Başkent Kartlar, POS ve ödeme cihazlarına yaklaştırılarak bir saniyeden kısa bir süre içerisinde ödeme kolaylığı sağlayacak. Başkent Kartlar ilerleyen süreçte ve gelen talep doğrultusunda çiftçilere dağıtılmaya devam edecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin şubat ayı sonuna kadar merkez ve çevre ilçelerin tamamında gerçekleştireceği Başkent Kart dağıtım programı ise şöyle: 

                                       BAŞKENT KART DAĞITIM PROGRAMI

 

SIRA

İLÇE

DAĞITIM
NOKTASI

DAĞITIM
SÜRESİ
(GÜN)

DAĞITIM
BAŞLAMA
TARİHİ

DAĞITIM
BİTİŞ
TARİHİ

1

GÜDÜL

ABB FEN İŞLERİ

3

17.01.2022

19.01.2022

2

AKYURT

ABB AİLE YAŞAM
 MERKEZİ AKYURT

3

18.01.2022

21.01.2022

3

ALTINDAĞ

ABB AİLE YAŞAM
MERKEZİ AKYURT

1

4

AYAŞ

ABB AYAŞ HANIMLAR
 LOKALİ

8

20.01.2022

31.01.2022

5

BEYPAZARI

ABB FEN İŞLERİ
(AYKOME)

8

18.01.2022

27.01.2022

6

ETİMESGUT

AİLE YAŞAM
MERKEZİ SİNCAN (FATİH)

1

18.01.2022

31.01.2022

7

KEÇİÖREN

AİLE YAŞAM
MERKEZİ SİNCAN (FATİH)

1

8

SİNCAN

AİLE YAŞAM
MERKEZİ SİNCAN (FATİH)

7

9

YENİMAHALLE

AİLE YAŞAM
MERKEZİ SİNCAN (FATİH)

1

10

NALLIHAN

ABB FEN İŞLERİ

4

18.01.2022

28.01.2022

11

K.HAMAM

ABB GENÇLİK
 MERKEZİ

1

20.01.2022

20.01.2022

12

ÇAMLIDERE

ABB FEN İŞLERİ

1

21.01.2022

21.01.2022

13

K.KAZAN

ABB AİLE YAŞAM
 MERKEZİ

4

24.01.2022

27.01.2022

14

ÇUBUK

ABB AİLE YAŞAM MERKEZİ
ÇUBUK

5

14.02.2022

25.02.2022

15

ELMADAĞ

ABB  FEN İŞLERİ
ELMADAĞ

3

24.01.2022

27.01.2022

16

MAMAK

ABB BOĞAZİÇİ ASKİ MAMAK

1

7.02.2022

7.02.2022

17

ÇANKAYA

ABB GÖLBAŞI
 FEN İŞLERİ

1

31.01.2022

31.01.2022

18

GÖLBAŞI

ABB GÖLBAŞI
FEN İŞLERİ

12

7.02.2022

22.02.2022

19

BALA

GENÇLİK MERKEZİ

15

18.01.2022

4.02.2022

20

HAYMANA

ABB FEN İŞLERİ

25

7.02.2022

11.03.2022

21

KALECİK

ABB FEN İŞLERİ

8

24.01.2022

2.02.2022

22

Ş.KOÇHİSAR

TERMİNAL BİNASI

15

18.01.2022

4.02.2022

23

POLATLI

ABB AİLE YAŞAM
 MERKEZİ

35

17.01.2022

4.03.2022

24

PURSAKLAR

ABB PURSAKLAR FEN İŞLERİ

1

10.02.2022

10.02.2022

25

EVREN

ABB EVREN ASKİ

2

21.02.2022

25.02.2022

MAZOT DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 18 ŞUBAT 2022 
Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci nedeniyle internet ortamında ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ sahibi çiftçilerden mazot desteği başvurularını almaya başladı. 

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 18 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecek.

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