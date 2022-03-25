Çiftçilerin eğitileceği Tarım Kampüsü ile tarım ve hayvancılık verimli yapılacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin yerinde öğrenme metoduyla eğitilerek verimli tarım ve hayvancılık yapabilmesi için Tarım Kampüsü'nü hayata geçirdi.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli kentlerinden Erzurum'da, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile buğday, yem bitkisi, patates, ayçiçeği, şeker pancarı, fasulye, meyve ve sebze üretimi çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Kentin sektördeki potansiyelini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta hem üretim hem de istihdamına katkı sağlamak amacıyla Tarım Kampüsü oluşturdu.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek ve tamamlanma aşamasında olan kampüs, verimli arazisiyle önemli tarımsal üretimin yapıldığı Pasinler Ovası'nda 400 dönüm üzerinde kuruldu.

Kampüste spor merkezleri ve misafirhane de yer alacak

Spor merkezlerinden misafirhaneye kadar sosyal alanlarla donatılan ve çiftçilerin rahatlığının da düşünüldüğü kampüste, tarım ve hayvancılıkla ilgili 13 işletme yer alacak.

Yem rasyon, yavru alabalık üretim, koyunculuk, tavukçuluk, sebze ve meyve kurutma, soğuk hava depoları ile arıcılık merkezinin bitirildiği kampüsün yakın zamanda tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor.

Çiftçiler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere sektöre hizmet verecek kampüsle, yerinde öğrenme metodu sayesinde hem istihdama hem de doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarına imkan sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Tarım Kampüsü ile Erzurum'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara eğitim vermeyi amaçladıklarını söyledi.

"Üretilen ham maddelerden de çiftçiye destek sağlanacak"

Bu eğitimi "yerinde öğrenme" mottosuyla vermeyi planladıklarını ve 13 işletme üzerinden çiftçilere eğitim sunmaya başlayacaklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin farklı kentlerinden gelebilecek çiftçiler için de misafirhane bile düşündük. Her eğitim döneminde kampüsteki misafirhanemizde 100 çiftçimizi ağırlayacağız. Bizden eğitim alan çiftçilerimize burada sertifika verdikten sonra da ürettiğimiz ham maddelerden de onlara destek sağlamış olacağız. Yeni nesil bir süt makinesi alımı aşamasındayız, o gelecek. Böylece çiftçilerimiz üretmiş oldukları sütleri getirip burada kendi imkanlarıyla hijyenik bir ortamda yağa, peynire, kaşar peynirine ve ayrana dönüştürebilecekler."

Kılıç, kampüsün Türkiye için de bir yenilik olacağını belirterek, çiftçilerin Atatürk Üniversitesinden akademisyenler ve mühendislerden de eğitim alacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesiyle imzalanması planlanan protokol sayesinde de ilgili fakültelerde okuyan üniversite öğrencileri için de kampüsün bir uygulama merkezi olacağını dile getiren Kılıç, "Böylece yetişecek öğrencilerimize sadece okulda değil, alanda da iş imkanı sağlanacak. Burada iş deneyim belgesi vereceğiz. Arkadaşlarımız buradan almış olduğu uygulamalarla da kendi memleketlerinde, Erzurum'da kalanlar da burada iş sahibi olacak." dedi.

Kampüste faaliyete geçen yavru alabalık üretim merkezinin Doğu Anadolu için önemine dikkati çeken Kılıç, kafes balıkçılığı yapan çiftçilere yavru desteği vereceklerini sözlerine ekledi.