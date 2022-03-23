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Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

VAN'da, 2 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Mehmet Veysi Şengüler (50) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İpekyolu ilçesi Defterdarlık Caddesi'nde, 29 Ocak'ta, silahla 65 ER 173 plakalı otomobildeki Veysel Coşkun (65) ve 30 metre uzaklıktaki sokakta ise eşi Zeynep Şengüler'i (47) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan öğretmen Mehmet Veysi Şengüler hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Şengüler hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', '6136 sayılı kanunun 13'üncü ve 15'inci maddelerine muhalefet' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

'AKIL SAĞLIĞI TAM' RAPORU

Hazırlanan iddianamede; avukatının talebiyle sanığın akıl sağlığı yönünden tam teşekküllü hastaneye sevk edildiği, burada akıl sağlığının tam olduğuna dair sağlık kurulu raporunun düzenlendiği kaydedildi. Zeynep Şengüler'in telefon kullanmadığı ve telefon hattının olmadığı belirtilen iddianamede; Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun arasında telefon irtibatı, mesajlaşma ya da ilişki tespit edilemediğine yer verilirken, bu nedenle 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. Davanın ilk duruşması, 31 Mayıs'ta görülecek.

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