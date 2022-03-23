  • BIST 2.183,10
  • Altın 929.156
  • Dolar 14.8388
  • Euro 16.3391
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006’da kaybolmalarından 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında savcı, mütalaasını verdi.
Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken ortadan kaybolan, Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Savcılık tarafından mütalaanın verildiği duruşmada, kuzenler Büşra ve Tuğçe için ayrı ayrı olmak üzere her sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ayrıca çocukların alıkoyulması ve kendini savunmaktan yoksun kişilerin alıkoyulması nedeniyle 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, mahkeme çıkışında duruşmayla ilgili yaptığı açıklamada, 17'nci yıla girildiğini söyledi. Savcılık mütalaasına katıldıklarını söyleyen Erenci, “Savcılık ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanmasını da istedi. Bizim de müteaddit kereler son birkaç duruşmadır, delilleri karartma ihtimalleri yok ama kaçma şüpheleri var, diye tutuklanmalarını talep etmemize rağmen bu duruşmada mahkeme heyeti, bu aşamada tutuklanma talebinin reddi şeklinde bir karar verdi. Önümüzdeki duruşma 22 Nisan Cuma günü saat 11.00’de" dedi.

Davayı takip eden dernekler, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davalara alınmadıklarını ve bu durumun usule aykırı olduğunu belirtti. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk istismarıyla Mücadele Derneği sözcüsü Eylül Akköse, “Tuğçe ve Büşra kuzenlerin davasını takip ediyoruz. Hiçbir sebep sunulmadan, sivil toplum kuruluşları duruşma salonlarına alınmıyor. Bu durum Anayasa'mızın 141'inci maddesi ve ceza muhakemesi kanununun 182'nci maddesinde bahsi geçen 'aleniyet ilkesi' gereğince usule aykırı bir durum oluşturmakta. Biz geç gelen adaletin adalet olmadığı anlayışıyla mahkeme heyetinin bir an önce maddi gerçeğe, hukuka ve vicdana uygun hızlı bir şekilde karar vermesini bekliyoruz” dedi.

Karabacak ve Yıldırım aileleri ise mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özler Yörük cinayeti sanığı: Cesedi Şahin Tepesi'ne götürdüm ve yaktım23 Mart 2022 Çarşamba 18:31
  • İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor23 Mart 2022 Çarşamba 18:30
  • Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi23 Mart 2022 Çarşamba 18:29
  • Çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi23 Mart 2022 Çarşamba 17:34
  • İzmir'de ahırda Efes tipi lahit ele geçirildi: 2 gözaltı23 Mart 2022 Çarşamba 17:33
  • Kayıp üniversiteli Furkan, 5 gün sonra ölü bulundu23 Mart 2022 Çarşamba 16:36
  • Araçta silah bulununca, bankadan 16 milyarlık vurgun ortaya çıktı23 Mart 2022 Çarşamba 16:35
  • Suriyeli genç, annesini cam parçasıyla yaraladı22 Mart 2022 Salı 23:48
  • Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır yaralı22 Mart 2022 Salı 22:50
  • Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama22 Mart 2022 Salı 22:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti