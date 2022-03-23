Çifte kuzen cinayeti sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006’da kaybolmalarından 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında savcı, mütalaasını verdi.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken ortadan kaybolan, Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Savcılık tarafından mütalaanın verildiği duruşmada, kuzenler Büşra ve Tuğçe için ayrı ayrı olmak üzere her sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ayrıca çocukların alıkoyulması ve kendini savunmaktan yoksun kişilerin alıkoyulması nedeniyle 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, mahkeme çıkışında duruşmayla ilgili yaptığı açıklamada, 17'nci yıla girildiğini söyledi. Savcılık mütalaasına katıldıklarını söyleyen Erenci, “Savcılık ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanmasını da istedi. Bizim de müteaddit kereler son birkaç duruşmadır, delilleri karartma ihtimalleri yok ama kaçma şüpheleri var, diye tutuklanmalarını talep etmemize rağmen bu duruşmada mahkeme heyeti, bu aşamada tutuklanma talebinin reddi şeklinde bir karar verdi. Önümüzdeki duruşma 22 Nisan Cuma günü saat 11.00’de" dedi.

Davayı takip eden dernekler, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davalara alınmadıklarını ve bu durumun usule aykırı olduğunu belirtti. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk istismarıyla Mücadele Derneği sözcüsü Eylül Akköse, “Tuğçe ve Büşra kuzenlerin davasını takip ediyoruz. Hiçbir sebep sunulmadan, sivil toplum kuruluşları duruşma salonlarına alınmıyor. Bu durum Anayasa'mızın 141'inci maddesi ve ceza muhakemesi kanununun 182'nci maddesinde bahsi geçen 'aleniyet ilkesi' gereğince usule aykırı bir durum oluşturmakta. Biz geç gelen adaletin adalet olmadığı anlayışıyla mahkeme heyetinin bir an önce maddi gerçeğe, hukuka ve vicdana uygun hızlı bir şekilde karar vermesini bekliyoruz” dedi.

Karabacak ve Yıldırım aileleri ise mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini söyledi.