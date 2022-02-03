Çiftler, 2 Şubat 2022'de evlenmek için sıraya girdi

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Âşık Veysel Nikâh Salonu da birçok nikâh merasimine ev sahipliği yaptı. 36 çiftin ‘evet’ diyerek dünya evine girdiği salon mutluluğun en çok yaşandığı adreslerden biri oldu. Gelin ve damatların mutluluğuna aileler ve yakın arkadaşları da şahitlik ederken, sırası gelen çiftlerin nikâhları birbiri ardına kıyıldı. Çiçeği burnunda çiftlerin nikâh sırası beklerken yaşadıkları heyecan ve tatlı telaş gözlerine yansıdı. Evlatlarının mürüvvetlerini görmenin mutluluğunu yaşayan anne ve babalar ise dualar ederek evlatlarının bir ömür boyu mutlu olmasını dilediler.

Keçiören’de yaşanan 02.02.2022 yogunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, birbirini anlayışla karşılamadır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekârların başına olsun inşallah." dedi.