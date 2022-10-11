Çiğ süte zam geliyor: 7,5 liradan 8,5 liraya yükselecek

Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 7,5 liradan 8,5 liraya yükseltti. Yeni fiyatlar cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütte tavsiye edilen fiyatın cumadan itibaren yüzde 13,3 zamlanacağını duyurdu.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 14 Ekim Cuma'dan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ekim'de 5,70'den 7,5 TL'ye yükselmişti.

Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN ÇİĞ SÜT FİYATI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiğ Süt Destek Primi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı:

"Süt destekleme primi hariç üreticinin elinden çıktığı fiyatı Ulusal Süt Konseyi 8,5 TL olarak ilan etmiştir. Bakanlığımızca süt üreticilerinin ekim-kasım-aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek priminin 2,5 katına çıkarılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destek primi ile birlikte litre başına en az 9 TL geçmiş olacaktır. Bunu da buradan duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz"