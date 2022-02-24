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Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılacağını belirtti.
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart 2020 itibarıyla her iki kapının Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcistan hükümetinin kararıyla yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından 1 Mart'tan itibaren her iki kapının yeniden yolcu trafiğine açılacağını aktaran Demirci, "1 Mart itibarıyla yolcu trafiğine açılacak kapıları kullanan ve aşısını yapmamış kişilerden PCR testi istenecek. Bu şekilde yolcular kapılardan girip çıkabilecek. Uygulamalar eski sisteme göre yeniden devam edecek. Eski sisteme göre her iki kapıdan da girişler kimlik ile yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Demirci, kapıların yolcu trafiğine kapalı olduğu sürede sınırda yük ticaretinin yapıldığını anımsattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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