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Çıldır Gölü'nde buzu kesip dalış eğitimi yaptılar

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timleri, yüzeyi 20 santim buzla kaplı Çıldır Gölü’nde dalış eğitimi yaptı.
Çıldır Gölü'nde buzu kesip dalış eğitimi yaptılar

Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma Timleri (SAK), Çıldır Gölü'nde eğitim yaptı. Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında kampa giren timler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü 1950 metre rakımlı gölde motorlu testerelerle 2 ayrı delik açtı. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buzu kestikten sonra kazma ve küreklerle kıran timler, alanı dalışa hazır hale getirdi. Üçgen şeklinde buzu kesen timler, daha sonra 2'şerli takımlar halinde 2 derece sıcaklığındaki suya girdi. Gölde 10 metre derinliğe inen 18 dalgıç, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Timler, dalış eğitiminin ardından pankart açarak Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla donarak şehit olan binlerce Mehmetçiği de andı

Sualtı Arama Kurtarma Timleri'nin soğuk ve buzlu sularda kaybolan vatandaşları arama kurtarmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla Çıldır'da yapacakları eğitimler 10 gün sürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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