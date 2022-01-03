  • BIST 1.910,08
  • Altın 767.10564
  • Dolar 13.2637
  • Euro 15.0649
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü

Ardahan ve Kars arasında yer alan, buzlanan doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü, yörede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü

Bölge genelinde dün etkili olan kar yağışı, Kars ve Ardahan il merkezlerinin yanı sıra Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yılın her mevsimi doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nü kaplayan buz ise kar yağışıyla tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü olan ve Kars-Ardahan sınırında yer alan göl, 123 kilometrekare alana sahip.

Kışın yüzeyi tamamen buz tuttuğu için, balıkçıların, yüzeydeki buzları kırıp suya sarkıttıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıkları göl, yörenin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Bugünlerde dondurucu soğuk hava nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan göl, kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Gölün bu doyumsuz manzarasını izlemek ve yaşamak için çok sayıda yerli ve yabancı turist de bölgeye gelmeye başladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı02 Ocak 2022 Pazar 22:38
  • Manzara izlerken araçları Boğaçayı’na düşen 3 kişiyi, itfaiye botla kıyıya çıkardı02 Ocak 2022 Pazar 22:37
  • Bodrum'da, üzerine beton kaplama düşen Furkan toprağa verildi02 Ocak 2022 Pazar 21:39
  • Van'da kar yağışı etkili oldu02 Ocak 2022 Pazar 20:41
  • Kaçak avcılar, koruma altındaki yaban keçisini vurdu02 Ocak 2022 Pazar 20:41
  • Iğdır Valisinin girişimiyle husumetli iki aile yıllar sonra barıştı02 Ocak 2022 Pazar 19:44
  • Kartal'da 7 katlı binanın çatısında yangın; işçi çatıdan inmedi02 Ocak 2022 Pazar 19:43
  • Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan kapandı02 Ocak 2022 Pazar 18:46
  • 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı02 Ocak 2022 Pazar 18:45
  • Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor02 Ocak 2022 Pazar 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti