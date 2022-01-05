  • BIST 1.969,27
  • Altın 772.32946
  • Dolar 13.3664
  • Euro 15.1104
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -2 °C
»

Çilem'in 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Adana'da kendisine şiddet uygulayıp, fuhşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u (33) öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan'ın (30) Yargıtay'a itirazı reddedildi.
Çilem'in 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay'a gönderildi.

5 YIL SONRA YARGITAY'DAN ONAY

5 yılın ardından geçen ay Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın onayı sonrası Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi sundu. Yargıtay, Doğan'ın itirazını reddetti. Böylece Doğan'ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, "Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultanbeyli'de kafeden hırsızlık kamerada04 Ocak 2022 Salı 20:05
  • Minibüste uyuşturucuyla yakalanan CHP il başkanının 2 oğlu itiraz üzerine tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 20:04
  • Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü04 Ocak 2022 Salı 20:04
  • Tartıştığı eşini sırtından 2 kez bıçakladı04 Ocak 2022 Salı 19:07
  • Otogarda peynir bidonuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandı04 Ocak 2022 Salı 19:06
  • Motosiklet çalıp kuryeyi yaraladıktan sonra ölen şüphelinin 66 suç kaydı çıktı04 Ocak 2022 Salı 18:10
  • Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı04 Ocak 2022 Salı 18:08
  • Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı04 Ocak 2022 Salı 17:12
  • Zeytinburnu'nda satırlı cinayet şüphelisi yakalandı04 Ocak 2022 Salı 17:11
  • Oğluna tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını öldüren şüpheli, tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 16:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti