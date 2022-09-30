Çılgın Türk Yenimahalle’de anıldı

Şu Çılgın Türkler, Diriliş-Çanakkale 1915, Cumhuriyet- Türk Mucizesi kitaplarının yazarı, edebiyat ve tiyatro dünyasına önemli katkılarda bulunan Turgut Özakman ölümünün 9’uncu yılında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde anıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Eğitim Dostları Vakfı, İnönü Vakfı, ANAÇEV, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tohumluk Vakfı tarafından düzenlenen program, Hanri Benazus’un “Atatürk’ün Fotoğrafları” sergisi ile başladı.

MİRAS BIRAKTI

Turgut Özakman’ın eşi Ayla Özakman ve ailesinin de bulunduğu programda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Özgün Ökmen, eserlerinde Türk milletinin emperyalist işgalcilere karşı verdiği özgürlük mücadelesini anlatan Özakman'ın gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını söyledi.

PLAKET TAKDİMİ

Program sonunda Başkan Yaşar tarafından tüm katılıcılara çiçek, İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerim Daşçı tarafından ise Turgut Özakman'ın eşi Ayla Özakman'a plaket takdim edildi.