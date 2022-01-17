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Çin: ABD'nin Orta Doğu'da bıraktığı 'güç boşluğunu' doldurmayacağız

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin yönetiminin, Orta Doğu'da angajmanlarını azaltma arayışındaki ABD'nin geride bırakacağına inanılan "güç boşluğunu" doldurma niyeti taşımadığını belirtti.
Çin: ABD'nin Orta Doğu'da bıraktığı 'güç boşluğunu' doldurmayacağız

Global Times'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen hafta ülkesinde konuk ettiği Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile Türkiye ve İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerinden ardından değerlendirmede bulundu.

ABD'nin son dönemde Orta Doğu'daki askeri varlığını, enerji alanında bölgeye bağımlılığını azaltma yoluna girmesiyle bölgede "güç boşluğu" doğduğu fikrine katılmadığının altını çizen Vang, "Biz Orta Doğu halklarının bölgenin efendisi olduğuna inanıyoruz. Burada bir güç boşluğu söz konusu değil, dışardan bir efendiye ihtiyaç yok." ifadesini kullandı.

Vang, Orta Doğu'nun eski bir tarihe, özgün kültürlere ve zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğunu fakat aynı zamanda dış müdahaleler nedeniyle uzun yıllar süren kargaşa ve çatışmalardan mağdur edildiğini belirterek, "Çin Orta Doğu'nun istikrara kavuşması ve kalkınmasını hızlandırmasını daima desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun Orta Doğu'da istikrara katkı sağlaması gerektiğini ancak sorunlara yol açacak müdahalelerden kaçınmasının önemini vurgulayan Vang, "Orta Doğu'nun kalkınmaya ihtiyacı var. Bölge ülkeleri dış modellerden bir şeyler öğrenebilirler fakat onları aynen kopya etmemeleri gerek. Neoliberalizm her derde deva ilaç değildir." görüşünü paylaştı.

KİK üyesi Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Kuveyt'in Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ve Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, 5 günlük ziyaret için geçen hafta Çin'e gelmişti.

Dışişleri Bakanı Vang, Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde konuk ettiği bakanlarla ve genel sekreterle ayrı ayrı ve heyetler düzeyinde görüşmeler yürütmüştü.

Vang, aynı hafta içinde 12 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 14 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile aynı kentte yüze yüze görüşmüştü.

Bazı Çinli analistler ve yorumcular, yoğun diplomasi trafiğine ilişkin, ABD'nin son dönemde Orta Doğu'daki angajmanlarını azaltma yoluna girmesiyle doğan boşlukta Arap ülkelerinin Çin gibi tarafsız ve güçlü bir ortak arayışına girdiği görüşünü dile getirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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