Çin rejiminin Doğu Türkistan'da yaptığı zulümlere karşı protestolar yapıldı

Çin rejiminin Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik işlediği insanlık suçlarına karşı harekete geçen Anadolu Gençlik Derneği, tüm yurt genelinde protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Doğu Türkistanlı mazlumlara destek için tüm yurt genelinde eylem kararı alan Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul’da da meydanlardaydı. AGD İstanbul Şubesi, zalim Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi. AGD İstanbul il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra Milli Görüş teşkilatlarından bini aşkın kişinin katılım sağladığı protesto gösterisine çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ezgi dinletileri ile devam etti. Çok sayıda Doğu Türkistanlı Müslüman’ın hazır bulunduğu protesto gösterisinde “Urumçi Yanıyor, Kardeşini Arıyor”, “Müslüman Uyuma, Urumçi’ye Sahip Çık”, “Doğu Türkistan Onurumuzdur” sloganları atıldı. AGD/MGV İstanbul Şubesi Başkanı Mehmet Yaroğlu’nun okuduğu basın açıklamasının ardından tüm İslam âleminin selameti için dualar edildi.

“ÇİN’İN ZULMÜ NAZİ ŞİDDETİNİ ÇOKTAN GEÇTİ”

Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü anlatan Mehmet Yaroğlu, “Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne-babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından kopartılarak dar bir coğrafyaya sıkıştırılmakta ve dünyanın geri kalanı ile her türlü bağları kesilmektedir. Adına ‘Eğitim Kampı’ denilen toplama kampları Nazi şiddetini çoktan geçmiştir. Doğu Türkistan’da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair bu acı gerçekler hepimizi derinden yaralamaktadır. Tüm bunlara binaen geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde 21 katlı binada bir yangın çıkmış ancak katil Çin devleti çıkan yangına kasten müdahale yapmaması nedeniyle içerisinde çocukların ve kadınların da olduğu 44 kardeşimiz şehit olmuştur” diye konuştu.

“ÇİN’LE EKONOMİK VE SİYASİ ANLAŞMALARI FESHEDİN”

Mehmet Yaroğlu, “Müslüman ülkelerin siyasetçilerine açık çağrıda bulunuyoruz; dininizi ve Müslümanların haysiyetini dünyalık menfaatler karşılığında satmayın! Bugüne kadar yapmış olduğunuz her türlü ekonomik ve siyasi anlaşmaları feshederek ülkelerinizdeki Çin konsolosluklarını kapatın! Uluslararası arenada Çin’e karşı birlikte hareket edin ve Çin mallarına boykot uygulayın! Aksi takdirde kuklalara karşı hamasete dayalı söylemler geliştirip kuklacılara teslim olunarak gidilen yolda duvara toslamak kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“YERYÜZÜNDEKİ TÜM MAZLUMLARIN YANINDAYIZ”

Mehmet Yaroğlu, “Bilinmelidir ki; bizler Anadolu Gençlik ve Milli Gençlik olarak, tüm zulümlerin ve bu zulümlere dolaylı ya da doğrudan destek veren kirli işbirliklerinin karşısındayız! İslam Birliği tesis edilmeden başta Doğu Türkistan olmak üzere yeryüzündeki zulümlerin bitmeyeceğini ifade ediyor ve İslam ülkeleri yöneticilerini ve Müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Katil Çin devletinin zulmü altında vefat eden tüm Müslüman Uygur kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyor ve yeryüzündeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu haykırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KAMPLARDA 8 MİLYON DOĞU TÜRKİSTANLI VAR”

Protesto gösterisinde söz alan Çin Toplama Kampı Mağdurları Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, “Müslümanlar bir vücut gibidir hadisini bize hissettirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Çin komünist rejimi 1949’dan beri bize yapmadığını bırakmadı. Çin’in 2017’den beri açık tuttuğu toplama kamplarında 8 milyon Doğu Türkistanlı var. Doğu Türkistanlı çocuklar anne-babalarından, dinlerinden, kültüründen soyutlanarak Çinlileştiriliyorlar. Komünist Çin, ne olduğu belli olmayan ilaçlarla biyolojik deneyler yapıyor. Çinli erkekler kızlarımıza musallat edilirken, erkeklerimiz ise bilinçli şekilde kısırlaştırılmaktadır. Geçen hafta Urumçi’de çıkan yangında 44 kardeşimiz yanarak can verirken Çin bu katliama adeta göz yummuş, insanlarımızın ölmesine müsaade etmiştir” diye konuştu.