  • BIST 1.851,38
  • Altın 868.066
  • Dolar 14.0859
  • Euro 15.7984
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek

Çin'in Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek üzere tarifeli uçak seferleri düzenleyeceğini bildirdi.
Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek

Global Times'ın haberine göre, Kiev Büyükelçiliği, dün yayınladığı uyarıda, ülkedeki güvenlik durumunun hızla kötüye gitmesi nedeniyle Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin artan risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Uyarıda, büyükelçiliğin bu sebeple Çin vatandaşlarının ülkelerine dönüşü için tarifeli uçak seferleri düzenlemeye hazırlandığı ifade edilerek vatandaşlardan gönüllü olarak kaydolmalarını istedi.

Seferlerin güvenlik durumuna göre düzenleneceği ve tarih ve zamanlarının önceden duyurulacağı kaydedildi.

Büyükelçiliğin verdiği bilgiye göre, Ukrayna'da büyük çoğunluğu Kiev, Lviv, Krakov, Odessa ve Sumı şehirlerinde yaşayan yaklaşık 6 bin Çin vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Büyükelçilik, Çin işletmeleri ve öğrenci derneklerinden, vatandaşları uyarlamalarını ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmalarını istedi. Çinli yetkililer ayrıca vatandaşlara evlerinde kalmaları, dışarı çıktıklarında araçlarına Çin bayrağı asmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkedeki durumun vatandaşların yaşamını, iş ve öğrenim durumlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken büyükelçilik, endişelerin arttığı fakat henüz bir panik havasının ortaya çıkmadığı bilgisini paylaştı.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından, dün gündüz saatlerinde bir uyarı yayımlamış ve vatandaşlarından kişisel güvenliklerini korumalarını istemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev'de art arda patlama sesleri duyuldu, sirenler çaldı25 Şubat 2022 Cuma 09:42
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma: 45 şüpheliye gözaltı kararı25 Şubat 2022 Cuma 09:38
  • AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar25 Şubat 2022 Cuma 09:37
  • Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek25 Şubat 2022 Cuma 09:36
  • Ukrayna: Rusya'nın kaybı 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak25 Şubat 2022 Cuma 09:35
  • Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de25 Şubat 2022 Cuma 09:27
  • THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti25 Şubat 2022 Cuma 09:26
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'dan tahliyeler için hazırlıklar tamamlandı25 Şubat 2022 Cuma 09:25
  • Stoltenberg: Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz bir savaş var24 Şubat 2022 Perşembe 16:38
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kazak mevkidaşı Tileuberdi'den ortak bildiri24 Şubat 2022 Perşembe 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti