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Çin Uygur Türkleri'nin durumu için kapılarını BM'ye açıyor

Çin, Pekin Kış Olimpiyatları'nın ardından yılın ilk yarısında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine izin vermeyi kabul etti.
Çin Uygur Türkleri'nin durumu için kapılarını BM'ye açıyor

Çin'in asimile politikasının bir parçası olarak baskı uyguladığı Uygur Türkleri'nin durumu ile ilgili BM resmi adım atıyor. Birleşmiş Millerler İnsan hakları oluşumuna bağlı gruplar, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlar başta olmak üzere diğer azınlık gruplarına karşı uygulamalarını incelemek üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirecek.

Çin basını, bu ziyaretin kabul edildiğini açıklarken, olimpiyatların hemen ardından ziyaretin gerçekleşeceği açıklandı.

Sincan bölgesinde başta Uygur Tükrleri olmak üzere pek çok azınlığa Çin'in toplu gözaltı, işkence ve kamplarda zorla çalıştırma dahil olmak üzere geniş çaplı suistimaller gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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