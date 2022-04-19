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Çin, uzay istasyonunun BM üyesi ülkelerin astronotlarına açık olacağını bildirdi

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'nun, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerden astronotların ziyaretine ve araştırma projelerine açık olacağını duyurdu.
Çin, uzay istasyonunun BM üyesi ülkelerin astronotlarına açık olacağını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, şu ana dek 17 ülkeden 23 kuruluştan 9 projenin istasyonda yürütülmek üzere seçildiğini belirtti.

Sözcü Vang, BM Dış Uzay İlişkileri Ofisi koordinasyonuyla yürütülecek deney ve araştırma projelerinin bu yılın sonunda başlamasını umduklarını ifade etti.

Çin'in dış uzayın barışçıl kullanımı ilkesine bağlı tüm ülkelerle uluslararası iş birliğine hazır olduğunu vurgulayan Vang, "Yabancı astronotlar Çin Uzay İstasyonu'nu ziyaret edebilir ve Çinli astronotlara pozitif katkı sağlayarak evrenin gizemlerini çözme ve insanlığın ortak geleceğini inşa etme konusunda birlikte çalışabilir." dedi.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu, tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmıştı.

İstasyonun ana iskeletini tamamlayacak iki laboratuvar modülünün 2022'de uzaya yollanması planlanıyor. "Vıntien" (gökleri aramak) modülü temmuzda, "Mıngtien" (gökleri düşlemek) modülü ise ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için yıl sonunda Şıncou (kutsal gemi) mekiği iki insanlı sefer ve Tiencou (gök gemisi) mekiği ile de iki kargo seferi yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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