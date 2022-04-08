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Cinayet şüphelisi yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) öldürdüğü gerekçesiyle aranan Deniz Çekiç, jandarmanın düzenlediği operasyon sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla yaşamına son verdi.
Cinayet şüphelisi yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi

Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde, 2 Nisan günü Selim İyiol, otomobilde tabancayla vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan araştırmada cinayetin, yağma, tehdit, hırsızlık, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, cezaevinden firar gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan Deniz Çekiç tarafından işlendiğini belirledi. Jandarma, İyiol'un da uyuşturucu ticareti, hırsızlık olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının olduğunu tespit etti.

Ekipler, önce Deniz Çekiç'in bağlantılı olduğu B.E. ile A.Ö.’yü otomobilde yakalayıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Deniz Çekiç'in de Karavca Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen jandarma, dün saat 23.30 sıralarında adrese baskın yaptı Evi kuşatan ekipleri fark eden Deniz Çekiç, yakalanacağını anlayınca tabancayla yaşamına son verdi. Operasyonda evde yakalanan S.D.'nin ise Deniz Çekiç'in Selim İyiol'u öldürmesinin ardından kaçtığı otomobili kullandığı tespit edildi. Evde yapılan inceleme sonrası Deniz Çekiç'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Çok sayıda suçtan aranan Deniz Çekiç, 24 Şubat'ta jandarma tarafından kaldığı eve yapılan baskında da yakalanacağı sırada intihar girişiminde bulunmuştu. Deniz Çekiç, olay yerine gelen babası Mustafa Çekiç’in kendisini ikna etmesinin ardından teslim olmuş, evde ve üzerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Çekiç, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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