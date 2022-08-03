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Cinayet şüphelisini, olay yerinde bıraktığı ayakkabıları yakalattı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ölü bulunan Ali Genç'in (78) cinayet şüphelisi Fikret Canbaz (27), kendi ayakkabını bırakıp, evden başka bir ayakkabı alınca yakalandı.
Cinayet şüphelisini, olay yerinde bıraktığı ayakkabıları yakalattı

Olay, 4 Temmuz'da gece saatlerinde Çaycuma’ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç’i hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen ekipler Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu tespit etti. Ekipler, Canbaz’ın peşine düşen jandarma, sosyal medya görüntülerini inceleme aldı. Görüntülerden Fikret Canbaz'ın Antalya'da olduğu tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile ortak hareket eden jandarma ekipleri, Canbaz’ı yakalayarak Zonguldak'a getirdi.

KIZ ARKADAŞINA KÜFÜR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan Fikret Canbaz ifadesinde, Ali Genç'in kız arkadaşına küfrettiğini ve bu yüzden eve gelerek öldürdüğünü iddia etti. Olay günü evin yakınlarındaki ormanda saatlerce saklandığını anlatan Canbaz’ın, yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek Akpınar köyüne gittiği ve buradan otobüse binerek kaçtığı ortaya çıktı. Fikret Canbaz'ın, evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir ayakkabı giydiği, yine evden aldığı kıyafetlerle de çıktıktan sonra üzerini değiştiği belirtildi.

OLAY YERİNDE CİNAYETİ ANLATTI

Canbaz, olay yerinde yaşananları Cumhuriyet Savcısı'na anlatırken, jandarma komandolar ise çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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