Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 27 bin 529 ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 1921 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1184, hastalık belirtisi göstermeyen 26 bin 345 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Şanghay'daki kapanma sürüyor

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 914, hastalık belirtisi göstermeyen 25 bin 173 vaka kaydedildi.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte yeni tur toplu testlerin ardından 14 gün içinde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Kentte uzayan kapanma tedbirleri nedeniyle gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.

Guangcou'da okullar kapatıldı, kentten çıkışlara kısıtlama getirildi

Öte yandan ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou'da da dün 18 vaka ile hastalık belirtisi göstermeyen 9 vaka tespit edildi.

Guangdong eyaletinin merkezi olan kentte geçen hafta 23 vakanın kaydedilmesinin ardından toplu testlerin yapılmasına karar verilmişti.

Tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugünden itibaren yüz yüze eğitime ara verilirken, vatandaşların kentte çıkışlarına kısıtlama getirildi.

Vatandaşların kentten yalnızca "zorunlu ihtiyaç" nedeniyle ayrılmasına izin verilirken, ayrılışlarının 48 saat öncesinde negatif test sonucu bildirmeleri istendi.

Bu arada aynı eyalette son 24 saate belirti göstermeyen 8 vakanın tespit edildiği Foşan şehrinde de ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Kuzeybatıdaki Cilin eyaleti de bir ayı aşkın süredir devam eden salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor. Eyalette son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 187, hastalık belirtisi göstermeyen 797 vaka saptanırken, 7,5 milyon nüfuslu Çancun ve 4,5 milyon nüfuslu Cilin kentlerinde kapanma devam ediyor.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkat çekiyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 165 bin 577 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı 13 Şubat'tan bu yana ilk kez 2 binin altına düştü.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 65 kişinin hayatını kaybettiği kentte, Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 557'ye çıktı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 190 bin 183 vaka görüldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.