  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 11 °C
»

Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı.
Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu.

Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.

Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı18 Kasım 2022 Cuma 16:23
  • "Bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle 100 yıl önceye dönebiliriz" uyarısı18 Kasım 2022 Cuma 13:45
  • Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı tıbbi uygulamaları tehdit ediyor17 Kasım 2022 Perşembe 12:45
  • Diyabetli çocuklar Okulda Diyabet Programı'yla hastalığı daha kolay yönetebiliyor14 Kasım 2022 Pazartesi 16:34
  • Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı13 Kasım 2022 Pazar 16:03
  • Sarı nokta erken tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor13 Kasım 2022 Pazar 15:37
  • Mantar uzmanından "ikiz mantar" tuzağı uyarısı13 Kasım 2022 Pazar 14:02
  • Aydın'da 133 öğrenci makarnadan zehirlendi10 Kasım 2022 Perşembe 22:11
  • Prof. Dr. Aydın: Doğadan toplanılan mantarlar kesinlikle yenmemeli08 Kasım 2022 Salı 11:52
  • Ağrı kesici ilaçların fazla kullanımı böbrek rahatsızlıklarına neden olabiliyor06 Kasım 2022 Pazar 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti