Çin’de, ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Yurt dışından gelen bir şahıs, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinadayken maymun çiçeği testi pozitif çıktı.

Avrupa’da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, birçok kıtada etkisini gösterdi. Virüs, Çin’e de sıçradı.

Chongqing kentinde yurt dışından gelen bir kişide, maymun çiçeği virüsü tespit edildiği açıklandı.

İHA’nın haberine göre; yetkililer tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Çin’e girdikten sonra karantina altında tutulan kişinin vücudunda döküntü gibi belirtiler bulunduğu, yapılan maymun çiçeği virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği aktarıldı.

Temaslılar, müşahede altında

Tecrit edilen hastanın tedavisinin sürdüğü, hasta ile temas kuran kişilerin de müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

Eylül ayı başında Hong Kong’da da bir maymun çiçeği vakası kayıtlara geçmişti.