Çin'de Kovid nedeniyle kapanma geri dönüyor!

Çin'in Şangay kentinde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle, bölgede iki aşamalı kapanma sistemi hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Dünya koronavirüs önlemlerini hafifletmeye çalışırken, Çin'den farklı bir uygulama kararı geldi. Pekin yönetimi Kovid-19 salgınının iki yıldan uzun süre önce başlamasından sonraki en büyük şehir kapatma planlarını açıkladı.

Yetkililer halka Kovid-19 testi yaparken, Şangay kentinde iki aşama halinde kapanmaya gidilmesi kararını aldı.

KAPANMA KARARI MECBURİYETTEN

Yetkililer, ekonomik istikrarsızlık yaratabileceği için 25 milyon nüfuslu kentte kapatmaya gitmeye şu ana dek direnmişti. Ancak kentte, pandeminin başından bu yanaki en yüksek vaka sayısı kayda geçince, tutumları değişmiş gibi görünüyor.

Karantina iki aşamada yapılacak. Kentin doğu yakası bugünden 1 Nisan'a dek, batı yakası ise 1-5 Nisan arası karantinya girecek. Toplu taşıma çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise ya faaliyetlerini durduracak ya da uzaktan çalışılacak.

Çin'in Şangay kenti, nüfus yoğunluğu bakımından kapanmaya gidilen en büyük kent oldu.