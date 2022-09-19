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Çin'de maymun çiçeğine karşın 'yabancılara dokunmayın' uyarısı

Çin'de Salgın Hastalık Önleme Merkezinden bir uzman, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası üzerine bu "Yabancılara dokunmayın" uyarısını yaptı. Uyarı, ülkede ırkçılık tartışmasını beraberinde getirdi.
Çin'de maymun çiçeğine karşın 'yabancılara dokunmayın' uyarısı

Çin’de tespit edilen maymun çiçeği vakası, ırkçılık tartışması başlattı. Ülkede geçen cuma ilk vaka tespit edildi.

Bunun üzerine Çin salgın hastalık önleme merkezi uzmanlarından Wu Zunyou alınacak bazı tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Listenin ilk sırasındaki öneriyse "Yabancılara dokunmayın" oldu.

Irkçılık tartışması gündeme geldi

Wu Zunyou, Çin'e son üç hafta içinde giriş yapan kişilerle fiziki temasta bulunmamasını da istedi.

Bu tavsiyeler sosyal medyada ırkçılık tartışmalarına neden olurken, "Yabancılara dokunmayın" uyarısı, "Hastalık sadece yabancılardan mı bulaşıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

Paylaşım tepkilere rağmen silinmedi ancak yorumlara kapatıldı.

COVID-19'da "sıfır vaka" tepkisi

Çin’in salgın hastalıklarla mücadelede izlediği sert strateji, koronavirüs salgını sürecinde kendini ele vermişti.

Koronavirüse karşı Pekin, "sıfır vaka" politikası olarak isimlendirdiği sıkı tedbirleri uygulamayı sürdürüyor.

Bu tedbirler tek vakada dahi,, izolasyon merkezlerinde karantina, milyonlarca kişilik nüfusa sahip şehirlerin kapanması ve test zorunluluğunu içeriyor.

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