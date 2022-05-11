Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 1927, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 273 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 324, hastalık belirtisi göstermeyen 1603 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 80 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 228, göstermeyen 1259 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi öldü.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor.

Son haftalarda süpermarketlerin açıldığı ve alışveriş için dışarı çıkmasına izin verilen bazı bölgelerde yaşayanlardan "sükunet dönemi" olarak adlandırılan süre boyunca evlerini terk etmemeleri istendi.

Kentin güneyindeki Fıngşian ilçesinde dünden itibaren "sükunet dönemine" girilirken dükkanlar ve süpermarketler kapılarını kapadı.

Kentte merkezi karantinaya alınan kişilerin konutlarının dezenfekte edilmesi için anahtarlarını sağlık görevlilerine teslim etme zorunluluğu getirilmesi eleştirilere sebep oluyor.

Pazar günü söz konusu uygulamanın konut dokunulmazlığını ihlal ettiğini savunan, 20 üniversite profesörünün kaleme aldığı makale, yayımlandığı sosyal paylaşım sitesi Weibo'da sansüre uğramıştı.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7. haftasına girdiği kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 24, göstermeyen 13 vaka tespit edildi, yurtdışından gelen 2 kişide de virüse rastlandı.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor. Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı, insanlara evlerinden çıkmamaları bildirildi.

Kentte ana okulları ile ilk ve orta dereceli okulların çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 220 bin 721 vaka tespit edildi, 5 bin 198 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 273 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte günlük vaka sayısı 25 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'daki salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 139 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.